Klavierabend Michael Nuber

Die klassische Klaviersonate vor Beethoven ist unterschiedlicher, als viele denken. Zum einen werden manche Komponisten übersehen oder unterschätzt, auf der anderen Seite hat Clementi in manchen Werken schon den Weg zur Romantik freigemacht. Dušek, Haydn und Clementi werden häufig nur als Komponisten von Unterrichtsliteratur gesehen, was sie wirklich auch in erstaunlicher Fülle geleistet hatten. Aber diese Komponisten haben auch große, bedeutende Werke hinterlassen, die sich nicht verstecken müssen. Michael Nuber hat 4 Klaviersonaten dieser Meister zusammengestellt und spielt außerdem eine große Sonate Mozarts.

Franz Xaver Duschek (auch Franz Xaver Dussek, tschechisch: František Xaver Dušek; 1731 in Chotěborky - 1799 in Prag) war ein böhmischer Komponist und einer der bedeutendsten Cembalisten und Pianisten seiner Zeit.

Duschek wurde in Wien von Georg Christoph Wagenseil zum Cembalisten ausgebildet und ließ sich um 1770 in Prag als erfolgreicher Klavierlehrer nieder. Er komponierte Sonaten, Variationen und Konzerte für das Cembalo und das Klavier und mehrere Sinfonien und Streichquartette.

Zu seinen Schülern zählten Leopold Koželuh, Vincenc Mašek und Jan August Vitásek. Auch seine spätere Ehefrau Josepha Hambacher (1754–1824) wurde von ihm ausgebildet und war eine berühmte Pianistin und Sängerin. In ihrer Villa Bertramka, einem Landhaus in Smíchov bei Prag, vollendete Mozart als Gast des Ehepaares Duschek 1787 die Oper Don Giovanni, möglicherweise auch 1791 La clemenza di Tito.

Clementis Sonate D-Dur op.25/6 besticht durch Vielseitigkeit, Virtuosität und klassische Form. Sie ist reich an melodischem Material, klassischer Verarbeitung und steht damit den frühen Sonaten Mozarts oder Haydns nahe.

Clementi: Sonate fis-moll op.25/5:

Ein vollkommen anderes Element zeigt Clementis Sonate fis-moll: Wenn auch im formalen klassisch gestaltet ist diese Sonate voll von großen Gefühlen, innerer Unruhe und Getriebenheit – ein vielleicht biographisch erklärbarer Umstand: Der etwa 30-jährige floh zusammen mit einer jungen Freundin in Frankreich vor deren Vater, der gegen jede Beziehung der Tochter mit einem nicht standesgemäßen Ehemann war. Sie wurden aufgefunden und fürs Leben getrennt. Diese Flucht, die intensiven Gefühle für die junge Dame, das Auseinanderreißen des Liebespaares all dies spiegelt sich in diesem grandiosen und virtuosen Werk wider.

Muzio Clementi (1752-1832) wurde in Rom geboren, war mit 9 Jahren schon angestellter Organist. 1766 nahm ihn ein 26jähriger reicher englischer Weltmann, Sir Peter Beckford, mit nach England auf seinen Landsitz Fonthill Abbey. Dort übte der Knabe täglich 8 Stunden Klavier, er studierte die Werke von J.S. und C.Ph.E. Bach, von Händel, Scarlatti, Corelli u.a., sowohl klavieristisch als auch kompositorisch. 1773 übersiedelte er nach London und wirkte als Pianist, Komponist, Musikverleger und Klavierbauer. Mehrere Konzertreisen führten ihn nach Frankreich, Deutschland, Russland, Österreich und Italien. Vor dem Kaiser Joseph II fand 1781 ein Klavierwettspiel mit Mozart statt. Nachdem er 1786 zum letzten Male als Pianist öffentlich auftrat, wirkte er als Dirigent seiner zahlreichen (damals erfolgreichen) Sinfonien und als sehr einflußreicher Klavier- und Kompositionslehrer ( unter seinen Schülern befinden sich zahlreiche bis heute bekannte Namen: J.B.Cramer, J. Field, F.W. Kalkbrenner, G.Meyerbeer, I.Moscheles).

In über 60 Klaviersonaten durchmisst er die Entwicklung von der Scarlatti-Nachfolge bis an die Schwelle der Romantik. Da heutzutage in erster Linie seine Unterrichts- und Etüdenliteratur bekannt ist, wird er wesentlich unterschätzt. Clementi ist neben Haydn und Mozart, eigentlich sogar vor diesen, als Vollender der klassischen Klaviersonate zu nennen. Seine besten Sätze stehen unmittelbar an Wert neben den Sonaten dieser Meister. Er übertrifft sie sogar an Reichtum der klavieristischen Gestaltung. Beethoven hat Clementi hochgeschätzt, er stellte seine Sonaten über die Mozarts.

Sonate As-Dur Hob XVI:46: Diese wahrscheinlich Anfang der 70er Jahre entstandene und erst 1786 gedruckte Sonate gehört zu den wichtigen Meisterwerken Haydns. Der erste Satz besticht durch ungewohnt pianistische Gestaltungsart, überwiegend lyrisch aber doch sehr virtuos und konzertant. Der zweite Satz ist äußerst ungewöhnlich: ein dreistimmiger barockartiger Satz, sehr ernst und innerlich doch immer wieder mit kleinen kapriziösen Figuren. Harmonisch bringt dieses Adagio die wohl kompliziertesten Fortschreitungen, die der Komponist je geschrieben hat.

J.Haydn (1732-1809), geb. in Niederösterreich, 1740-49 Chorknabe in Wien, wurde zuerst „Bedienter zur Musik“, 1761 dann zweiter, 1766 erster Kapellmeister bei Fürst Esterházy in Eisenstadt. Bei Auflösung des Orchesters wird er pensioniert und lebt ab 1790 in Wien. Von dort aus 1790-92 und 1794/5 Englandreisen. In diesen Jahren bis zu seinem Tode erhält er zahlreiche internationale Würdigungen und Ehrungen.

Sein Ausgangspunkt bildet neben der Wiener Vorklassik C.Ph.E. Bach. Haydn führt Sinfonie, Streichquartett (eine von ihm geschaffene Gattung) und Klaviersonate zu ihrer ersten klassischen Reife. Die motivische Arbeit wird zum kompositionstechnischen Prinzip erhoben.

Die freundschaftliche Verbundenheit zwischen Haydn und Mozart bewirkt auch wechselseitige Anregungen: Haydn nähert sich Mozarts Melodik an (vor allem im kantablen 2. Thema der Sonatenexposition), Mozart profitiert von Haydns motivischer Arbeit.

Es ist von Bedeutung für den pianistischen Stil seiner Klavierwerke, dass der Komponist kein Virtuose, sondern ein klavierspielender Kapellmeister war. Das bravouröse, wirkungshafte Element scheidet für ihn aus; sein Klaviersatz ist von einer musikalisch fundierten Solidität, die kapriziöse und spielerische Effekte zulässt, sich aber niemals zu technischen Wagnissen und pianistischem Blendwerk versteigt. Das steht Haydns Wirkung im modernen Konzertsaal im Wege, wo es leider oft nicht um die innerlich empfundene Musik geht sondern um äußere Effekthascherei.

Mozarts große Sonate in B-Dur KV 333 ist eine überwiegend lyrische Komposition, die aber dennoch zu einigen dramatischen Steigerungen fähig ist. Durch ihre Kadenz im 3. Satz ist sie in der Anlage den Klavierkonzerten ähnlich, die durchaus vorhandene Spielfreudigkeit und Virtuosität stellt Mozart aber hier ganz besonders in den Dienst der musikalischen Aussage.

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-91) geb. in Salzburg, Sohn und Schüler des Hofkomponisten Leopold Mozart, Klavierunterricht mit 3 Jahren, erste Komposition 1761, erste Konzertreise als Wunderkind 1762 (München, Wien), die zweite 1763-66 (Deutschland, Brüssel, Paris, London, Holland, Frankreich, Schweiz), 3 Italienreisen (1769 und 1771). 1772 Konzertmeister beim Salzburger Fürsterzbischof Colloredo, 1777-79 Konzertreise nach München, Mannheim und Paris. 1781 als freier Künstler nach Wien, Heirat mit Constanze Weber, 1787 Kammerkompositeur von Kaiser Joseph II., nur noch wenige Reisen, fortschreitende wirtschaftliche Zerrüttung.

Sein Klavierwerk erwächst aus dem Einflußbereich der italienischen (D.Scarlatti), Wiener (Wagenseil, Haydn) und Mannheimer Schule (Stamitz), weitere Anregungen durch Schobert in Paris und Joh. Chr, Bach in Londen.

Mozart schuf in fast allen Bereichen zahlreiche Meisterwerke: Sinfonien, Streichquartette, Streichquintette, Klaviertrios, Messen, Opern und Singspiele, Divertimenti und Serenaden dazu 19 Klaviersonaten für 2 Hände, 6 Klaviersonaten für 4 Hände, eine Sonate für 2 Klaviere, zahlreiche Variationswerke und Einzelstücke für Klavier, 27 Konzerte für Klavier und Orchester.

Südkurier (Konstanz) vom 26.9.2022 zu Nubers Auftritt im Konzilsaal in Konstanz mit Beethovens 3. Klavierkonzert:

„Er präsentierte ein kantiges, durchdachtes Spiel mit virtuos gepfefferter Tonkaskaden-Akrobatik, tief in die Klaviatur versenkt bei pianissimo herausmodelliertem Klang und dem Sinn für dramatische Steigerungen in Episoden und gewaltigen, von Nuber komponierten Solokadenzen. Daraus ergab sich eine Beethoven-Interpretation, die begeisterte und in der Zugabe von Debussys „Feux d’artifice noch einmal artistisch eskalierte.“

„Man möchte den hochbegabten Künstler bald wieder, vielleicht sogar in einem der großen Konzertsäle, wiedersehen. Denn sein Klavierabend war ohne Zweifel ein Ereignis und vermittelte die Bekanntschaft mit einem bisher unbekannten Pianisten, der nicht nur eine ungewöhnliche Persönlichkeit ist, sondern bei einer kontinuierlichen Entwicklung bald zur Pianistenelite zählen könnte. ... Man hat bei seinem Spiel immer das Gefühl des Hineinhorchens bei gleichzeitiger kritischer Auseinandersetzung mit der Partitur. Seine Spieltechnik ist nahezu perfekt und erlaubt ihm den Zugang zu den technisch schwierigsten Werken der Klavierliteratur. ...“ Allg. Deutsche Zeitung für Rumänien 1994

Adavanul de Cluj (Klausenburg) Dez. 1994: Über Nubers Auftritt beim Mozart-Festival in Klausenburg/Rumänien: „... das ungewöhnliche des Festivals wurde erreicht durch die Anwesenheit des deutschen Pianisten Michael Nuber. Von einer ganz außergewöhnlichen Sensibilität, mit seiner extrem expressiven Hand (...) von einer inneren Tiefe, hat Michael Nuber uns À la Chapelle Sixtine und Reminiscenses de Don Juan dargeboten mit dem Pathos und der Bewunderung eines der Welt Entrückten am Rande der Extase.“

Gäubote 2011:… schließlich Chopins „Ballade g-moll“, in der sich Nuber von einem zum anderen Extrem fast bis zur Bipolarität aufspaltete, jede Nuance mit Bedeutung auflud. Kurze Momente der Euphorie wechselten sich ab mit Passagen zusammengebissener Zähne… Ein Triumph auf ganzer Linie für einen Musiker dessen emotionale Verfasstheit nicht nur komplett in seine Musik fließt, sondern sich auch auf beeindruckende Weise in seiner Mimik und Gestik widerspiegelt. Diese alles vereinnahmende Energie belässt nun mal kein Atom an seinem Platz.…“

RZ Februar 2023: Michael Nuber spielt meisterhaft

Der Konzertpianist Michael Nuber bietet alle paar Wochen in Schwäbisch Gmünd fesselnde Konzertprogramme. Sein Spiel ist in jeder Hinsicht auf Top-Niveau. seine Anschlagstechnik erlaubt ihm eine unglaubliche Spannbreite der Dynamik.

Nuber beherrscht alle Techniken für die klassisch-romantische Literatur aber auch weit darüber hinaus, sein polyphones und strukturelles Denken und Fühlen schließt die Werke kammermusikalisch auf und führt den Hörer durch schwierigste Materie.

Am vergangenen Sonntag konnte man der Darbietung einer Auswahl romantischer Werke lauschen von Mendelssohn, Schumann, Chopin und Brahms. Wieder war man vom dem beseelten und packenden Spiel fasziniert. (...)

Die vier ausgewählten Werke von Brahms bestachen durch Innerlichkeit und Leidenschaft, führten aber an vielen Stellen die Hörer zum Übersinnlichen. Michael Nuber spielt solche Werke niemals konventionell. Er analysiert und findet seine Interpretation zum Teil weit ab vom üblichen Weg, aber eben in den vom Komponisten vorgegebenen Strukturen. Er schafft es dabei zu fesseln, er führt seine Zuhörer in ungeahnte Welten.

Gleich beim Capriccio fis-moll aus op.76 stand die Welt manchmal still und Nuber blickte in nicht- irdische Welten und zeigte sie mit seinem Spiel seinen Hörern. Aber auch geballte Leidenschaft in der Rhapsodie h-moll oder im Capriccio g-moll op.116/3 war zu spüren und packte die Menschen im Saal. Interessant war, mit welch freiem Tempo der Pianist die Rhapsodie gestaltete und trotzdem oder gerade deshalb den Spannungsbogen nirgends reißen ließ. Selbst das kleine Intermezzo C-Dur op.119/3 fiel durch Freiheiten des Tempos auf, aber man spürte immer, dass Nuber den harmonischen Gehalt des Werkes im Auge hatte und seine Phrasierung dadurch natürlich atmete und Zusammenhänge freilegte. So polyphon wie bei Nuber wird man selten diese Stücke von Brahms hören. Aber gerade dies führt zu einer interpretatorischen Dichte und einer Farbigkeit im Klang. (...)

„Michael Nuber ist ein Musik-“Entrückter“ am Klavier und man versteht, wenn man ihm lauscht, wie die vergangenen Fabelgestalten Liszt und Paganini ihr Publikum völlig verzaubern konnten, daß man ihnen sogar nichtirdische Kräfte zugeschrieben hatte.“ (RZ)

Michael Nuber studierte an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart bei Prof. Bernhard Kistler-Liebendörfer Klavier, Musikgeschichte bei Prof. Joachim Kaiser weitere Fächer bei den Professoren Uhde, Karkoschka, Gerlach und Gümbel. Seither konzertiert er sowohl als Solist und in verschiedenen kammermusikalischen Besetzungen (Klavierduo, mit Cello, Violine, Flöte sowie als Liedbegleiter). Er gibt jährlich über 30 Konzerte - mit etwa 16 verschiedenen Programmen. Sie führten ihn unter anderem nach Rumänien (Bukarest und Mozartfestival in Klausenburg), in die Schweiz und viele Jahre nach Großbritannien. Wiederholt wurde er engagiert vom Herzog von Württemberg. Teilnahme am Festival „Europäische Kirchenmusik“ in Schwäbisch Gmünd mit einem Liszt-Programm, Engagements bei den Schlosskonzerten in Tettnang, Altshausen, Kunstschloss Hermsdorf/Dresden und Lindach. Schwerpunkte seines umfangreichen Repertoires bilden Bach, Beethoven (alle 32 Klaviersonaten), Schubert, Chopin (Gesamtwerk), Liszt, Skrjabin und Debussy. Seit seinem 16. Lebensjahr widmet sich Michael Nuber auch der Komposition. Seither entstanden außer zahlreichen Klavierwerken einige Sonaten und Albumblätter für Flöte und Klavier, eine Fantasie für Cello und Klavier, ein Trio für Klavier, Flöte und Cello, eine Sonate für 2 Klaviere, ein Duo für Klavier zu 4 Händen sowie eine viersätzige Fantasie für Klavier als Psychogramm einer jungen Frau, die sich in einer ernsten Lebenskrise befindet. Bisher sind es 92 mit Opus-Nummern versehene Werke.

Außerdem schuf er viele Transkriptionen von Liedern von Schumann, Liszt, Fauré, Debussy und Ravel und weitere Bearbeitungen von Werken von Bach, Mozart, Schubert, Franck, Bruckner u.a.