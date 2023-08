Open Air Kino mit Rehragout Rendezvous

Im Rahmen des Gmünder Sommers findet unter freiem Himmel die Open Air Kinoreihe im Remspark statt. Am Sonntag, 10. September, um 20 Uhr, wird der Kinofilm "Rehragout Rendezvous". Der Einlass beginnt bereits um 19 Uhr.

Im Hause Eberhofer hat die Anarchie Einzug gehalten: Oma hat beschlossen, kürzer zu treten und fortan keine leckeren Kuchen, Schweinebraten und Knödel mehr zuzubereiten. Das wäre alles nicht so schlimm, wenn sie diesen Entschluss nicht an Weihnachten gefällt hätte. Wer soll sich denn jetzt um alles kümmern? Der Franz, gespielt von Sebastian Bezzel sicher nicht! Auf Susi, gespielt von Lisa Maria Potthoff kann er auch nicht zählen, da die nun eine steile Karriere als stellvertretende Bürgermeisterin verfolgt. Zu allem Übel ist auch noch der Steckenbiller Lenz verschwunden. Die Mooshammer Liesl befürchtet das Schlimmste und liegt Franz in den Ohren, dass er doch endlich eine Vermisstenanzeige aufnehmen soll. Weil weit und breit auch keine Leiche aufzufinden ist, steht der Eberhofer Franz mal wieder vor einem kniffligen Fall.