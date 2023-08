inspired by Blues, Rock & Country

Leaving Spirit steht für handgemachte Rockmusik mit Einflüssen aus Blues, Rock und Country, dabei kommen auch immer wieder exotische Instrumente wie die Lap Steel, Dobro oder Mandoline zum Einsatz. Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal ist die markante Stimme von Sängerin Paula Frecot, die Abwechslung in das sonst männer-lastige Genre bringt. Die Formation hat 2019 ihr Debütalbum "Things Change" veröffentlicht und wurde direkt im Folgemonat von der Gitarre & Bass als Act des Monats vorgestellt (Ausgabe 09/2019). "Haben einfach ein gutes Feeling für handgemachte Rockmusik und [...] etwas Spezielles", schreibt die Zeitschrift.

Trotz der andauernden Corona-Pandemie folgten im Herbst 2020 eine kleine Deutschland-Tour mit Stopps u.a. in Hamburg, Berlin, Hannover und Leipzig sowie der Release neuer Songs im Frühjahr 2021. Mit der im Live-Session-Format aufgezeichneten Single "Myth of the Delta Blues" konnten sie schon mehr als 200.000 Zuschauer auf YouTube begeistern. Im September 2022 hat die Band ihre zweite Studioproduktion „100% Leaving Spirit“ vorgestellt. Wie schon im Titel angedeutet, wurde die Scheibe im eigenen Proberaum aufgenommen und komplett in Eigenregie produziert, gemixt und gemastert. Auch das Cover-Artwork wurde von Frontfrau Paula Frecot designt und ist somit ein 100% Leaving Spirit Original. Nach einer ausgiebigen Tour durch Deutschland im Herbst 2022 ist die Band auch 2023 wieder live unterwegs.

Sowohl das Booking als auch die Promotion und Tourplanung nimmt die Band entsprechend dem selbst auferlegten Motto selbst in die Hand: Wo "Leaving Spirit" drauf steht, ist auch "Leaving Spirit" drin! 100% Leaving Spirit.