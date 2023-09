Ausstellungsführung: Charlotte Eschenlohr & Maureen Jeram. Nature on my mind

Die äußere Natur beeinflusst und prägt immer auch die innere, psychische Natur des Menschen – und umgekehrt. Insofern ist die Bestimmung dessen, was wir uns als Natur vorstellen, immer relativ und gewinnt Prägnanz im Diskursiven. In „Nature on my Mind“ stellen Charlotte Eschenlohr und Maureen Jeram einen solchen Diskurs her. In einem gemeinsam entwickelten, auf den Ausstellungsraum bezogenen Konzept entsteht ein begehbares Gesamtkunstwerk, das die Besucherinnen und Besucher eintauchen lässt in einem Raum voller Überraschungen und Geheimnisse.

Ausgangspunkt sind zwei eigens von beiden Künstlerinnen gemeinsam geschaffene Gemälde. In der Inszenierung mit weiteren Bildern, mit Collagen, Mirror Acrylics und installativen Elementen, mit transparenten, raumgliedernden Stoffdrucken und der Bodenarbeit Flower Field visualisieren sich Seelenlandschaften und Stimmungen zu einem Kaleidoskop von Natur als Energie immerwährenden Werdens und Vergehens.