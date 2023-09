Biblio-Pubquiz 2.0

Ein Teil des dritten Obergeschosses der Stadtbibliothek verwandelt sich in eine Art „Pub“, eine britische Kneipe. Wie beim klassischen Kneipenquiz können Teams gegeneinander antreten und beweisen, welche der Teilnehmergruppen das beste Allgemeinwissen hat. In geselliger Runde werden sechs Quizrunden gespielt, bei denen je fünf Fragen beantwortet werden müssen. Das Gewinner-Team erhält einen Preis. Die Quizfragen richten sich an ein jugendliches und erwachsenes Publikum.