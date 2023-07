PROGRAMM

William Byrd | um 1539 - 1623

Messe für vier Stimmen

Loyset Compère | um 1445 - 1518

"Officium de Cruce"

Chorstücke von Anton Bruckner | 1824 - 1896, Paul Manz | 1919 - 2009, Paul Moravec | *1957 und Michael McGlynn | *1964

American Folksongs & Hymns

MITWIRKENDE | NEW YORK POLYPHONY

Geoffrey Williams, Countertenor

Steven Caldicott Wilson, Tenor

Andrew Fuchs, Tenor

Craig Phillips, Bassbariton

Konzertaufzeichnung durch den Südwestrundfunk (SWR2).

"Don't wait too long with your castles in the sky - Warte nicht zu lange mit deinen Luftschlössern"

Ganz besondere Einblicke in die wunderbare Klangwelt der Renaissance gewährt dieses berühmte Männer-Vokalensemble aus New York, das bereits zwei Mal für den "Grammy" nominiert war. Mit Highlights, Kontrasten und mit der sensationellen Musik von Compère öffnet sich ein Kosmos der besonderen Art des Hörens und ermöglicht atemberaubende Resonanzerfahrungen.

www.newyorkpolyphony.com