Bernhard Schlink zum Tag der Deutschen Einheit

Über die Geschichte heißt es bei Ingeborg Bachmann, sie „lehre dauernd, aber finde keine Schüler“. Gilt das auch für die deutsch-deutsche Vergangenheit? Haben wir gelernt, was sie uns lehrt? Wie können wir die immer noch starke Distanz zwischen Ost und West überwinden? Wie können wir die verschiedenen Prägungen, Denk- und Verhaltensweisen statt als Defizit als Reichtum sehen? Und wie können wir dabei dem Anspruch „politischer Korrektheit“ begegnen, wenn er ein Monopol gegenüber Andersdenkenden durchzusetzen versucht? Diesen Fragen wollen Bernhard Schlink, dessen jüngster Roman "Die Enkelin" von der deutsch-deutschen Vergangenheit und deutschen Gegenwart handelt, und Michael Länge, Redaktionsleiter der Gmünder Tagespost, im Gespräch nachgehen.

Musikalisch umrahmt wird der Abend von Pauline Hegele, Klavier.

Bernhard Schlink, geboren 1944 bei Bielefeld, ist Jurist und lebt in Berlin und New York. Der 1995 erschienene Roman “Der Vorleser“, in über 50 Sprachen übersetzt und mit nationalen und internationalen Preisen ausgezeichnet, begründete seinen schriftstellerischen Weltruhm. Von 1988 bis 2006 war er Richter des Verfassungsgerichtshofs für das Land Nordrhein-Westfalen in Münster. Nach dem Mauerfall 1989 wirkte er am runden Tisch an der Ausarbeitung einer Übergangsverfassung für die DDR mit.