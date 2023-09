Saubere Zeiten - Lesung mit Andreas Wunn

Als Jakob Auber erfährt, dass sein Vater im Sterben liegt, wird er gezwungen sich mit seiner Familiengeschichte auseinander zu setzen - und deckt Jahrzehnte gehütete Geheimnisse auf. Dass Großvater Theodor ein Waschmittel-Imperium aufbaute, reich wurde und den Reichtum wieder verlor, war Jakob bekannt gewesen - nicht aber die Verwicklungen der eigenen Familie in den Nationalsozialismus.

Andreas Wunn, geboren 1975, wuchs in Trier auf und studierte Politikwissenschaften in Berlin. Für das ZDF berichtete er als Südamerika-Korrespondent sechs Jahre lang aus Rio de Janeiro. Heute leitet er das ZDF-Morgenmagazin und -Mittagsmagazin. Für seine journalistische Arbeit wurde er mehrfach ausgezeichnet. Saubere Zeiten ist sein Romandebüt. Er lebt in Berlin.