Andershimmel - Lesung mit Peter Blickle

Ein Roman über das Andere in uns – das andere Geschlecht, die anderen Heimaten, die anderen Religionen, die anderen Himmel. Welten prallen aufeinander – christliche und muslimische, amerikanische und deutsche, pietistische und weltliche, wissenschaftliche und spiritistische, und dabei geht es um Men­schen in ihrem Ringen um Liebe und Verbun­denheit, in ihrer Sehnsucht nach Erlösung.

Veranstalter: Kulturbüro in Kooperation mit dem Salvator-Freundeskreis, der auch im Anschluss bewirtet.

Peter Blickle, 1961 in Ravensburg geboren, aufgewachsen im oberschwäbischen Wilhelmsdorf, ist Professor emeritus für deutschsprachige Literatur und Gender and Women’s Studies an der Western Michigan University in Kalamazoo/USA. Er wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet und ist Mitglied im PEN International.