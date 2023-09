Tobias Mayer oder Die Vermessung der Erde, des Meeres und des Himmels - Lesung mit Thomas Knubben

Tobias Mayer – das ist die verrückte Geschichte eines Wunderkindes und Waisenknaben, der als Kartograph, Mathematiker und Astronom zum Pionier der Aufklärung wird. Mit 28 Jahren wird er, der nie eine Universität besucht hat, vom Kurfürsten von Hannover und König von England als Professor nach Göttingen berufen. Sein Eifer und sein Geschick revolutionieren die Kartografie, helfen den Seeleuten den rechten Weg über die Meere zu finden und bieten den Menschen erstmals eine präzise Ansicht des Mondes.

Der Kulturwissenschaftler Thomas Knubben, Professor an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg, hat die Geschichte des lange vergessenen Tobias Mayer, der 1723 in Marbach a.N. geboren wurde, zu seinem 300. Geburtstag in einem Buch aufgearbeitet.