Schlagen Frauenherzen anders?

Dr. med. Jochem Stockinger ist gebürtiger Gmünder. Nach dem Abitur am Scheffold-Gymnasium studierte er Chemie und Medizin in Ulm und Denver/Colorado.

Dr. Stockinger ist Facharzt für innere Medizin, Kardiologie und Ernährungsmedizin. Er war Chefarzt an der Müritz-Klinik und im Herzzentrum Karlsburg in Mecklenburg-Vorpommern sowie an der Curschmann-Klinik in Timmendorfer Strand, um dann anschließend im Universitäts-Herzzentrum Freiburg Bad Krozingen als Spezialist für Herzrhythmusstörungen seine Laufbahn abzuschließen.

In seinem Berufsleben sammelte er weltweit Erfahrungen mit implantierbaren Herzunterstützungsgeräten und kathetergestützten Behandlungen für Herzrhythmusstörungen.

Zusätzlich ist Dr. Stockinger Ernährungs- und Präventivmediziner. Zusammen mit Prof. Dr. D. Grönemeyer veröffentlichte er die Bücher „Dein Herz – eine andere Organgeschichte“ und „Wir essen besser – gesunde Ernährung macht Spaß“. Als begeisterter Koch entstand in Zusammenarbeit mit der Ernährungstherapeutin Anne Iburg das Kochbuch „Köstlich Essen Herzerkrankungen“.

Als wissenschaftlicher Beirat der Deutschen Herzstiftung beantwortet er gerne E-Mail-Anfragen von Patienten zu kardiologischen Fragen.