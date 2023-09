Lesung der Literaturstipendiat*innen des Landes - Sophia Fritz, Stefan Hornbach & Claudia Schumacher

Die mit jeweils 12 000 Euro dotierten Literaturstipendien des Landes gingen dieses Jahr an Sophia Fritz („Steine schmeißen“), Stefan Hornbach („Den Hund überleben“) und Claudia Schumacher („Liebe ist gewaltig“). In ihren Debütromanen nehmen es junge Protagonistinnen und Protagonisten auf ihre eigene Art mit ihrem persönlichen Schicksal auf und werden dabei erwachsen.

Sophia Fritz wurde 1997 in Tübingen geboren. Nach dem Abitur arbeitete sie ein Jahr lang in einem Waisenhaus in Bolivien und engagierte sich im sozialem Bereich, u. a. als Jugendguide für Gedenkstättenführungen und als Sterbebegleiterin im Hospiz. Sie studiert an der Filmhochschule in München Drehbuch. Ihr Roman „Steine schmeißen“ ist im Kanon Verlag erschienen.

Stefan Hornbach wurde 1986 in Speyer geboren. Er studierte Theaterwissenschaft, Psychologie und Neuere Deutsche Literatur in München, Schauspiel an der Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg in Ludwigsburg und Literarisches Schreiben am Deutschen Literaturinstitut Leipzig. Der Autor lebt in Konstanz und Berlin. Sein Debutroman „Den Hund überleben“ ist im Hanser-Verlag erschienen.

Claudia Schumacher wurde 1986 in Tübingen geboren und wuchs in Nürtingen auf. Nach einem Studium der Literaturwissenschaft, Amerikanistik und Kunstgeschichte in Berlin arbeitete sie in Zürich als Journalistin, Kolumnistin und Redakteurin unter anderem bei der „NZZ am Sonntag“. Seit 2018 lebt sie in Hamburg und schreibt unter anderem für "DIE ZEIT". Ihr Debutroman „Liebe ist gewaltig“ ist bei dtv erschienen.