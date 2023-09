Von nahen Ländern und Menschen - Lesung mit Hanns-Josef Ortheil

m Zentrum vieler seiner Bücher steht das Thema Reisen. An diesem Abend wird Hanns-Josef Ortheil von Ländern und den Begegnungen mit den dortigen Menschen erzählen und wie diese ihn zu seinen Romanen inspirierten. Darüber hinaus liest er aus "Die weißen Inseln der Zeit", "Lo und Lu", "Was ich liebe und was nicht" und aus den "Kunstmomenten".

Hanns-Josef Ortheil ist in Schwäbisch Gmünd ein gern gesehener Gast. Nach 2013 und 2014 auf der Gartenschau begeistert er die Literaturfreunde aus der Region in diesem Jahr bereits zum dritten Mal.

Hanns-Josef Ortheil, geboren 1951 in Köln, ist Schriftsteller, Pianist und Professor für Kreatives Schreiben und Kulturjournalismus an der Universität Hildesheim. Seit vielen Jahren gehört er zu den bedeutendsten deutschen Autoren der Gegenwart. Sein Werk wurde mit vielen Preisen ausgezeichnet, darunter dem Thomas-Mann-Preis, dem Nicolas-Born-Preis, dem Stefan-Andres-Preis und zuletzt dem Hannelore-Greve-Literaturpreis. Seine Romane wurden in über zwanzig Sprachen übersetzt.