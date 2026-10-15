Voodoo Jürgens (AT)

Voodoo Jürgens und die "Ansa Panier" LIVE 2026.

Voodoo Jürgens kommt nach 2023 zum zweiten Mal ins franz.K nach Reutlingen. Mit im Gepäck dabei hat er Gschnas, das vierte Voodoo Jürgens-Album. Nach dem Meisterwerk Wie die Nocht noch jung wor meldet er sich darauf als Popstar wider Willen zurück. 2024 gewann er für die Hauptrolle in Adrian Goigingers Kinohit Rickerl den österreichischen Filmpreis als bester Hauptdarsteller. Für die Alben davor gab es reihenweise Amadeus Awards, sprich Austro-Grammys und all seine Touren im gesamten deutschsprachigen Raum sind regelmäßig ausverkauft.

Nun war es Zeit für eine erneute Standortbestimmung. Das Biotop Beisl war gestern. Gerade weil die zahlreichen Voodoo-Epigonen damit seit Jahren so gern haussieren gehen. Jetzt geht’s um die weite Welt die da draußen wartet. Und die kleine da drinnen: die in der eigenen Seele.

In Text und Sound geht es auf Gschnas für Voodoo um die eigene Autonomie, die Wiedergeburt der Inspiration, das freistrampeln von der typisch österreichischen Enge die einen nach unten drückt. Kurzum: es geht um alles. Mit welcher Energie er und seine on fire agierende Band dieses Husarenstück von einem Album reiten, mit welcher Spielfreude und welchem Selbstvertrauen hier ein Künstler neu denkt ohne dabei von sich erschlossenes aufzugeben und sich dabei selbst revitalisiert.

Exorzismus am offenen Herzen, quasi, und wir sind live dabei!

Dazu seine besten Melodien, seine wahrhaftigsten Texte, seine dringlichsten Performances, und eine Wolfgang Lehman (AKA Möstl)-Produktion, die für alle Involvierten nach Magnum Opus riecht. Das kann was. Und nicht nur das. Ein Album aus Zweifel geboren, für das es am Ende Faschingskrapfen regnet. Ein Album als Ereignis, in einer Zeit die sich selbst vergessen hat.