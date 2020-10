"Vor 30 Jahren endete der Kalte Krieg"

Welche Rolle spielte die Friedensbewegung in West und Ost? Drei damals Mitbeteiligte sprechen sich aus: Hansjörg Ostermayer (Tübingen), Thomas Felder (Reutlingen) und Christoph Wonneberger (Leipzig). Hansjörg Ostermayer, im Jahr ’81 Teilnehmer der ersten Sitzblockade gegen NATO-Atomwaffen, erzählt vom anschließenden Adventsbesuch der Deutschen Friedensgesellschaft beim Tübinger Verteidigungsbezirkskommando. – Thomas Felder, Barde der Friedensbewegung zu beiden Seiten der Mauer, lockt Lieder aus den Saiten, die er in den 70ern und 80ern für rüstungsverdrossene Schwaben und Sachsen sang. – Pfarrer i.R. Christoph Wonneberger, Moderator der Friedensgebete in der Nikolai-Kirche Leipzig und im Herbst ’89 Impulsgeber der legendären Montagsdemos, ruft uns den so entscheidenden Gedanken der Gewaltfreiheit ins Gedächtnis.