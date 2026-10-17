Vor-Adventszauber im Wald

Schmuckreisig ernten und Kranzbinden für die ganze Familie

Hier ist für alle etwas dabei: wir ernten unter fachkundiger Anleitung von Sabine Mannsperger und Kai Struppek Schmuckreisig direkt vom Baum und binden einen Kranz oder gestalten andere kleine Kunstwerke mit Ton und Waldmaterialien. Für das leibliche Wohl haben wir Kinderpunsch und ein Grillfeuer vorbereitet.

Für wen?Kinder in Begleitung eines Erwachsenen, Erwachsene

Treffpunkt:Hohenstaufen, Parkplatz Spielburg; siehe OpenStreetMap