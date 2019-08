2005 wurde er für seinen Roman »Es geht uns gut« mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet,

und sein letzter Roman wurde von der Literaturkritik euphorisch besprochen und für das vom Stuttgarter Schriftstellerhaus initiierte Projekt »Stuttgart liest ein Buch« ausgewählt.

Historisch angesiedelt im Jahr 1944 am österreichischen Mondsee unter der Drachenwand, wurde der Roman vor allem wahrgenommen als eine Geschichte in der und über die Endphase des Krieges. Auf den zweiten Blick erzählt Arno Geiger von Liebe; »Unter der Drachenwand« ist vor allem eine Liebesgeschichte, in der existentielle Gefühle der Einsamkeit und Sehnsucht nach Nähe verhandelt werden.

Wie von Liebe erzählt werden kann in Zeiten des Krieges, in Zeiten politischer, gesellschaftlicher Ausnahmesituationen, darüber kommt Arno Geiger ins Gespräch mit dem Stuttgarter Schriftsteller Jan Snela. Er wurde 1980 in München geboren, studierte Komparatistik, Slawistik und Rhetorik und debütierte 2016 mit seinem Roman »Milchgesicht« aus dem Klett-Cotta Verlag, für das er zahlreiche Preise erhielt.

Die Moderation übernimmt Professor Torsten Hoffmann, seit 2018 Professor für Neuere deutsche Literatur an der Universität Stuttgart.