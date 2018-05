Eine öffentliche Toilette, die Wände vollgekritzelt oder gesprüht. Hier begegnen sich Mara und Milan. Er feiert seinen siebzehnten Geburtstag, sie beklagt die verflossenen Lieben ihres 45-jährigen Lebens.

In immer neuen Konstellationen erzählen sie einander ihre Lebensgeschichten, geben sich Erinnerungen hin und vergewissern sich einer Vergangenheit, bei der nicht ganz klar ist, zu wem sie gehört und wer sie erzählt. Da ist die Rede von einem Sohn, der sich in einer Badewanne voller Markenturnschuhe ertränkt, und von seiner Mutter, die ihn zu Grabe trägt. Da begegnet eine Tochter zum ersten Mal ihrem Vater, im Moment ihres Frauwerdens. Da gibt es die Beziehung zwischen Bruder und Schwester, die über Schutz und Sorge hinausgeht. Und schließlich die zwischen einem jungen Mann und einer älteren Frau, die sich beim Sex an ihr Leben erinnern. Ein aufwühlender Bilderreigen aus verschwimmenden Zeiten, zwischen Wahn und Wunsch, Ängsten und Hoffnungen, zwischen gestern und heute und einer ungewissen Zukunft.Das Stück Vor solchen wie uns haben uns die Eltern immer gewarnt der 1988 in Banja Luka geborenen Autorin Tanja Šljivar wird zum ersten Mal auf einer deutschsprachigen Bühne zur Aufführung gebracht. Die Inszenierung gehört einer dreiteiligen Reihe von Stücken an, die sich im Vorfeld des Festivals The Future of Europe mit Europa beschäftigen.

Deutschsprachige Erstaufführung am 03.06. 2018