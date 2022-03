Warum schüttelt das Kamel immer seinen Kopf beim Trinken? Wie entstand der Mondsichelsee und warum singt der Sand in der Wüste Taklamakan?

Folgt der Märchenkarawane auf der Seidenstraße und seht und hört die erstaunlichsten Antworten!

Fasziniert von der jahrtausendealten Handelsroute für Waren, Wissen und allerlei Geschichten, spinnt die Figurenspielerin und Erzählerin Melanie Dennenmoser ein Spiel mit sinnlichen Wörtern und lebendigen Objekten. Vorbei am Mondsichelsee in China geht die Reise über die Mongolei bis zu einem Zaubergarten in der kasachischen Steppe.

Idee, Objekte und Spiel: Melanie Dennenmoser

Regie: Anna Rosenfelder

Musik: Frieder und Kaja

Dauer: 45 Minuten

Das dritte Von Klein AUF Festival bringt Theater und Tanz für Kinder bis sechs nach Reutlingen, Tübingen und die Region und das Material "Papier" auf die Bühne. Sand rieselt, ein Faden wird gespannt, und immer wieder wird Papier gefaltet, geknüllt und gerollt.

Zehn Tage lang bespielen regionale Künstler*innen und ihre Gäste mit Geschichten, Bildern und Tönen Theaterbühnen und Kindergartenräume und laden zum Staunen, Schauen und Spielen ein. In diesem Jahr liegt der Schwerpunkt des Festivals auf dem Figurentheater. Die ausgewählten Inszenierungen bilden eine große Bandbreite ästhetischer Zugriffsweisen ab und wollen schon die Kleinsten anregen, selbst auf sinnliche Entdeckungsreisen zu gehen.

Von klein AUF e.V. ist ein gemeinnütziger Verein zur Förderung frühkindlicher Kunsterlebnisse. Der Verein ermöglicht Kindern bis 6 Jahren Zugänge zu Theater und Tanz, inspiriert die Erwachsenen, die sie begleiten und gestaltet Strukturen und Umgebungen für Kreativität und Austausch.