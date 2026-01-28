Vorbereitungskonzert "Jugend musiziert"

Zwölf Schülerinnen und Schüler haben sich für den Landeswettbewerb "Jugend musiziert" qualifiziert. Sie präsentieren im Vorbereitungskonzert ihre Wettbewerbsbeiträge.
Kulturhaus Wertheim Bahnhofstraße 1, 97877 Wertheim
Konzerte & Live-Musik
