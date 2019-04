× Erweitern ebm Pabst Marathon ebm Pabst Marathon

Bereits zum 24. Mal findet am 7. und 8. September 2019 in Niedernhall der ebm-papst Marathon statt. Auch in diesem Jahr werden mehr als 3000 Teilnehmer und mehr als 10.000 Zuschauer erwartet.

Von Finnland bis Australien: Aus aller Welt kommen Sportbegeisterte jedes Jahr zur größten Laufveranstaltung in Hohenlohe. Im letzten Jahr gingen rund 3.400 Teilnehmer in den elf Disziplinen an den Start, mehr als 10.000 Zuschauer sorgten für die einmalige Atmosphäre in und um Niedernhall.

Neben den verschiedenen Laufdistanzen – vom Zehn-Kilometer-Lauf, über den Halbmarathon, bis zum (Duo-)Marathon – messen sich in Niedernhall auch Inline-Skater und Handbiker. Durch die vielen Kinderläufe wird der ebm-papst Marathon zur Veranstaltung für die ganze Familie. Auf dem Festgelände wird den Zuschauern mit kulinarischen Köstlichkeiten und Showeinlagen außerdem ein ansprechendes Rahmenprogramm geboten. Bei der Laufmesse in der Sporthalle lässt sich das ein oder andere Schnäppchen ergattern.

In diesem Jahr feiert der ebm-papst Marathon zudem ein kleines Jubiläum: Seit genau 20 Jahren ist ebm-papst nun schon Hauptsponsor des Laufs. 1999 stieg der Ventilatorenspezialist aus Mulfingen als Mitveranstalter bei dem vom Polizeisportverein Hohenlohekreis 1993 ins Leben gerufenen Hohenlohe-Marathon ein. Dieser hatte bis dahin drei Mal stattgefunden. Beim ersten Event unter neuen Namen am 11. September 1999 gingen 432 Läuferinnen und Läufer an den Start.

Seit jeher legt das Organisationsteam von Polizeisportverein Hohenlohe und ebm-papst viel Wert auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Im Teilnahmepreis inbegriffen sind ein Funktionsshirt, ein Matchsack mit vielen Goodies sowie eine Medaille für alle Zieleinläufer. Eine Urkunde sowie ein Finisherfoto stehen im Anschluss an den Lauf kostenlos zum Download bereit. Bis zum 30. Juni 2019 profitieren Teilnehmer zudem vom Frühbucherpreis.

Für Läufer, die gerne am Duo-Marathon teilnehmen möchten, aber keinen Partner haben, wird in der Facebook-Veranstaltung unter bit.ly/Staffelboerse-2019 eine Staffelbörse eingerichtet.

Weitere Informationen zum ebm-papst Marathon im Internet unter http://www.ebmpapst-marathon.de und auf Facebook: fb.com/ebmpapstMarathon