Vorfreude, schönste Freude

Eine vorweihnachtliche Theatercollage über die heimlichste Zeit im Jahr für alle ab 4 Jahre. Mit Puppen, Objekten und Pipapo rund um einen Adventskalender voller Überraschungen, gewürzt mit Musik.

Hosianna Eckström arbeitet in einer Spielzeugfabrik, in der die Wunschzettel der Kinder erfüllt werden. Der von Emma ist besonders ungewöhnlich: „Ich wünsche mir für das nächste Weihnachtsfest einen Adventskalender, den es noch nie gegeben hat.“ Das ist eine wirkliche Herausforderung! Nun hat Hosianna ihren Prototyp fertig, den sie aber erst einmal ausprobieren muss. Und so darf sie – als einzige Person auf der ganzen Welt! – alle Kläppchen öffnen, ohne auf das Datum zu achten. Und ihr könnt dabei zuschauen! Aber großes Ehrenwort: Nichts davon Emma verraten!!! Denn die Vorfreude ist die schönste Freude…

Inspiriert von dem Kinderbuch „Ruben mit dem langen Bart“ von Viveca Sundvall und Olof Landström.