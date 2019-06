Vorführung in der Historischen Messerschmiede Mössingen

An besonderen Aktionstagen von Mai bis Oktober zeigt der Talheimer Messerschmied Andreas Schweikert in den alten Werkstatträumen traditionelle Techniken der Messerherstellung. Der Ur-Mössinger Hans Streib setzt den alten Schleifmechanismus in Betrieb und führt in die Kunst des Messerschleifens ein. Im Eingangsbereich des Museums wird die Geschichte des Hauses und seiner Bewohner erzählt und im Medienraum läuft ein vor Ort gedrehter Film über die Herstellung eines Taschenmessers.

Im ehemaligen Verkaufsraum ist eine Ausstellung über die Geschichte des Taschenmessers zu sehen. Die Messer stammen zum größten Teil aus der Sammlung des Mössingers Siegfried Lasar. Anhand der über zweihundert Exponate kann sowohl die Entwicklung des Taschenmessers, als auch deren unterschiedliche Funktionen und Techniken auf anschauliche Art und Weise nachvollzogen werden.