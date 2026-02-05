Vorglühen 2026 - Benjamin von Stuckrad-Barre & Jan Delay

Im kommenden Mai feiern große Teile des Landes Udo Lindenbergs 80. Geburtstag – wir haben schon mal damit angefangen: Nach zwei umgehend ausverkauften Shows in Hamburg können wir nun noch vier weitere Termine ankündigen.

Benjamin von Stuckrad-Barre und Jan Delay werden an diesen vier kommenden »VORGLÜHEN«-Abenden fortfahren damit, uns alle einzustimmen auf die umfassenden Festivitäten zur Ehrung des besten und wichtigsten deutschsprachigen Songpoeten.

Vorglühen also, ein Abend mit Liedern und Texten von Udo – und natürlich mit Texten über ihn.

Stuckrad-Barre und Delay bereiteten sich, so sagten sie es bei der Premiere in Hamburg, im Grunde seit ihrer frühen Kindheit auf diese Shows vor: »Wir haben durch Udos Lieder und vor allem durch seine Texte sprechen, schreiben und singen gelernt. Und alles über die Liebe, die Nächte und das Feiern. Kurzum: das Leben.«