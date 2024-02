Vorhang auf für PIPPIN!

Das mitreißende Broadway - Musical PIPPIN von Stephen Schwartz erzählt die packende Coming-of-Age - Geschichte des jungen Pippin und nimmt die Zuschauer mit auf seine Suche nach Erfüllung und dem Sinn des Lebens. Große Broadwaymusik, spektakuläre Tanznummern und atemberaubende Akrobatik entführen in eine Welt voller Zauber und Magie.

Mit ihrer neuen Produktion knüpft die BZN-Musical-AG an die langjährige Tradition erfolgreicher Musicals wie Copacabana, Paradise of Pain, Jekyll & Hyde, Hairspray, Alice, SnoWhite und The Addams Family an.

Die 25 Ensemblemitglieder und die 20-köpfige Live-Band fiebern der Premiere am Freitag, den 15. März um 20 Uhr in der Wittumhalle in Rommelsbach entgegen und freuen sich auf ein begeistertes Publikum.

Tickets:

Online ab Donnerstag, 8. Februar 2024

HAP Grieshaber Gymnasium ab Montag, 4. März 2024

(in den großen Pausen in der blauen Zone)

Aktuelle Infos auf bzn-musical.de