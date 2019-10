Vorhang auf für große Kunst

Staunend stehen wir heute vor den beeindruckenden Tafeln des ehemaligen Hochaltars der Herrenberger Stiftskirche. Wir sind fasziniert von dem bildgewaltigen Altar. In kraftvoller Weise schildert der Maler u.a. den Leidensweg Jesu bis hin zur Auferstehung am Ostermorgen.

Dabei lässt er auch viele kleine Bilddetails einfließen: Warum purzeln Judas Würfel aus der Tasche? Weshalb kriecht ein Salamander zu Füßen der Gottesmutter durchs Bild? Und was hat es mit den zahlreichen Vögeln wie Blaumeise und Goldfasan, Zaunkönig und Falke in den Bildwelten auf sich? Neugierig stellen wir uns die Frage, was solche Motive in den Bildern erzählen.

Führung: Ulla Katharina Groha M.A., Kunsthistorikerin und

Museumspädagogin