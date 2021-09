Vorhang auf! Historische Fellbacher Filme

Wolfgang Kiunke vom Filmclub Waiblingen präsentiert eine Auswahl historischer Filmaufnahmen aus Fellbach von den 1930er bis in die 1980er Jahre. Neben bekannten Filmen wie „Eine Kleinstadt hilft sich selbst“ (1949) zeigt Kiunke auch weniger berühmte Szenerien vom Leben in der Stadt. Alle Stummfilmaufnahmen werden von der Fellbacher Pianistin Poldy Tagle am „Kinopiano“ begleitet.

Gratistickets sind ab 20.09.2021 erhältlich beim i-Punkt Fellbach, Marktplatz 7, 70734 Fellbach, Telefon 0711 580058, und easyticket-Service, Telefon 0711 255 55 55, www.easyticket.de/fellbach.

Mit Pausenbewirtung. Vorbestellung unter pausenbewirtung.de.

Es gelten die aktuellen Corona-Richtlinien.

3G-Nachweis (geimpft, getestet, genesen)

Kontaktdatennachverfolgung

Medizinische Maske oder FFP2-Maske außer beim Verzehr von Speisen und Getränken

Abstandsgebot zu fremden Personen von 1,50 Metern

Die Sicherheit unserer Gäste ist uns wichtig! Deswegen haben wir ein umfangreiches Schutzkonzept erarbeitet. Die Schutzmaßnahmen passen wir laufend an die aktuelle Situation an. Wenn Sie mehr zur Lage in Fellbach und dem Rems-Murr-Kreis wissen möchten, gehen Sie bitte auf corona.fellbach.de.

Um Wartezeiten vor Ort zu verkürzen, halten Sie bitte Ihr Ticket und Ihren 3G-Nachweis (getestet, geimpft, genesen) bereit.

Barrierefreiheit

Überall, wo Menschen sich begegnen, treffen unterschiedliche Bedürfnisse aufeinander. Wir geben uns Mühe, Veranstaltungen so zu organisieren, damit möglichst alle Menschen dabei sein können. Für Fragen und Auskünfte stehen wir Ihnen sehr gerne persönlich zur Verfügung - bitte sprechen Sie uns an!