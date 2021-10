Wolfgang Kiunke vom Filmclub Waiblingen präsentiert eine Auswahl historischer Filmaufnahmen aus Fellbach von den 1930er bis in die 1980er Jahre. Neben bekannten Filmen wie „Eine Kleinstadt hilft sich selbst“ (1949) zeigt Kiunke auch weniger berühmte Szenerien vom Leben in der Stadt. Alle Stummfilmaufnahmen werden von der Fellbacher Pianistin Poldy Tagle am „Kinopiano“ begleitet.