Vorhang auf!

Werke von Mozart, Begert u.a.

Das 1997 von den Geigern Andreas Reiner und Josef Kröner gegründete Elite-Orchester kehrt nach 10 Jahren zurück in den Rittersaal. Bereits 2015 eröffnete das Orchester den Kultursommer, ebenso damals mit Rebekka Hartmann. Die Geigerin hegt seitdem eine tiefe Verbindung mit unserem Festival. Zwei Werke stehen zentral bei der diesjährigen Eröffnung: mit Mozarts Sinfonia Concertante Es-Dur KV 364 ein nahezu göttliches Werk für zwei Streicher, mit einem spektakulären „Mannheimer Crescendo“, das musikalisch den Vorhang aufmacht. Und somit die Bühne frei macht für das diesjährige Festival.

Zum anderen das Violinkonzert „Burzeltag“ des Dorfener Komponisten Andreas Begert. Er beschreibt es als Geigenkonzert mit bayerischem Einfluss und es wurde im Sommer 2024 von Rebekka Hartmann welturaufgeführt. Es klingt so herrlich tonal, geradezu beseelend heiter-melancholisch, als ob man mit einer Kutsche dem Inn entlangfährt – oder durch das Kochertal – und die Landschaft in sich aufsaugt. Es erinnert an Smetanas Moldau, mit Passagen, die nach Bauerntanz oder Stromschnellen klingen. Sie werden dieses Werk einfach nur lieben!

Rebekka Hartmann Violine & Leitung

Ainis Kasperavicius Viola

Orchester der KlangVerwaltung München