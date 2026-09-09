VORHANG AUF!

Traditionell steht beim Heilbronner Sinfonie Orchester ja immer ein festlicher Opernabend am Beginn einer Spielzeit, und diese liebgewordene Tradition wollen wir natürlich auch dieses Jahr fortsetzen.

Schließlich gibt es kaum eine Gattung, die so verschwenderisch Emotion, Dramatik und Gefühl vereint wie die Oper. Standen in den vergangenen Jahren diese aufregenden Opernabende häufig ganz im Namen eines Komponisten, etwa Wagner oder Puccini, so gönnen wir uns (und Ihnen!) dieses Jahr ein abwechslungsreiches Best-of mit Ausschnitten aus Opern von Rossini, Donizetti, Bellini und Bizet. Arien und Duette aus so großartigen Werken wie „Carmen“, „Der Liebestrank“ oder „Der Barbier von Sevilla“ verwandeln die Bühne des Theodor-Heuss-Saals zur großen Opernbühne.

Aber es gibt noch eine andere Spielart des Musiktheaters, für die das Heilbronner Sinfonie Orchester immer schon ein Herz hatte, nämlich die Operette. Und so finden sich in unserer zweiten Konzerthälfte Juwelen dieser Gattung, und Sie dürfen sich freuen auf so unsterbliche Nummern wie „Ach, ich hab sie ja nur auf die Schulter geküsst“ aus Millöckers „Bettelstudent“ oder „Strahlender Mond“ aus Künnekes „Vetter aus Dingsda“ – das sprüht vor Witz und Geist, aber auch vor Sentiment und Emotion, etwa beim betörenden Duett „Lippen schweigen“. Auf der Grenze zwischen Oper und Operette steht Friedrich von Flotow, ein genialer Komponist und mit seiner „Martha“ Mitte des 19. Jahrhunderts der Schöpfer der meistgespielten Oper weltweit. Auch Ausschnitte aus diesem Meisterwerk dürfen nicht fehlen, und so dürfen Sie sich an diesem Herbstabend unter anderem auch über die „letzte Rose“ des Sommers freuen.