Bei Vorhang auf! sind Jugendgruppen, Literatur und Theater-Kurse und Theater AGs gefragt: Auf einer professionellen Bühne präsentieren sie Ihre eigenen 10-minütigen Mini-Inszenierungen zu Romeo und Julia. Die Balkonszene?

Das ganze Stück im Schnelldurchlauf oder eigene Szenen, die von den Themen des Stücks inspiriert sind? Welche Aspekte in Shakespeares Evergreen sind die wichtigsten und welchen Fokus setzen die Gruppen in ihren eigenen kurzen Produktionen? Einen ganzen Tag lang stellen wir das Kammertheater für Proben, Gespräche und Aufführungen bereit. Am Abend heißt es dann alle zehn Minuten für eine andere Gruppe: Vorhang auf!

Anmelden könnt ihr euch direkt bei der Theaterpädagogik.