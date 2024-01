Märchenerzählung "Von Geistern, Dämonen und Teufeln"

In der Stadtbücherei Gerlingen werden Märchen "Von Geistern, Dämonen und Teufeln" erzählt. Die Geschichten entführen in eine Welt voller Mystik und Spannung. Von gruseligen Geistern in alten Gemäuern über düstere Dämonen mit magischen Kräften bis hin zu teuflischen Gestalten in der Nacht – diese Märchen versprechen ein aufregendes Erlebnis.

Lassen Sie sich in der behaglichen Kulisse der Stadtbücherei Gerlingen von den Geschichten verzaubern.

Für musikalische Begleitung ist gesorgt.

Erzählende: Anja Binder und Petra Weller des Märchenkreises Stuttgart e. V.