Komödienhit von Guillem Clua

Mit Fabian Kuhn und Lukas Johne

- Theatergastspiele Fürth -

Inhalt

Der große Komödienhit aus Spanien erstmals in Deutschland im Theater!

Eine japanische Legende besagt, dass, wenn zwei Menschen dazu bestimmt sind, zusammen zu sein, sie ein unsichtbarer roter Faden, der an den kleinen Finger der Hand gebunden ist, sie vom Tag ihrer Geburt an vereint. Dieser Faden ist nicht zu zerreißen und hat die Kraft, diese zwei Menschen für immer aneinander zu binden, egal wie weit sie voneinander entfernt sind und egal wie unterschiedlich sie uns erscheinen. So steuert das Schicksal die Liebe…

Dieser Faden wird die beiden zusammenführen, unabhängig von Zeit und Ort. Das bedeutet, dass jeder Mensch seine Zwillingsflamme, seine große Liebe, früher oder später treffen wird, dafür sorgen die Götter. Eine ziemlich schöne Vorstellung, oder? Au dieser Legende beruht die Komödie „Smiley“- in unsere Zeit versetzt, in der Technologien unser alltägliches Leben verändern. Eine Zeit, in der Smartphones und Tools, Facebook, Instagram und WhatsApp groß geschrieben werden.