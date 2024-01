Keine Lust mehr auf graues, kaltes, nasses Wetter? Da können wir Abhilfe schaffen:

"Jetzt kommt endlich Schwung in den Laden - Geislingen geht wieder baden!" Vor vier Jahren wurde das marode Fünf-Täler-Bad geschlossen. Doch im Sommer 2024 soll es endlich wieder eröffnen. Urlaubsfeeling und Badespaß für alle Geislinger! Und die Kreissäge setzt noch einen oben drauf: Wir eröffnen das Bad bereits am 2. + 3. Februar 2024. Es gilt also, die Freibadfigur - soweit noch vorhanden - zu konservieren. Stürzen Sie sich mit dem ganzen Team der Kreissäge ins kühle Nass und verbringen unbeschwerte Stunden im Fünf-Täler-Bad ... ähm, natürlich in der Jahnhalle!

Wir freuen uns auf Sie! Der Kartenvorverkauf startet ab sofort!