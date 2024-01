Sondervorstellung! Feuerwehrmann Sam - Tierische Helden

Das Warten hat ein Ende! Der liebenswerte Feuerwehrmann Sam ist endlich wieder da!

Ein exklusives Kinoevent mit fünf Folgen der brandneuen Staffel 15 – lange vor dem offiziellen TV-Start!

Die Episoden sind ein wunderbarer Filmspaß für Kinder zwischen drei und sechs Jahren und erklären spielerisch Gefahren im Alltag, um sie so davor zu schützen.

Freuen Sie sich auf einen lehrreichen Kinospaß, der durch die kinderfreundliche Laufzeit ein Erlebnis auch für die kleinsten Filmfans ist. Bereits seit vielen Jahren erfreuen die Abenteuer von Feuerwehrmann Sam Kinder weltweit. Basierend auf der Idee zweier Feuerwehrleute aus Kent spielen die Abenteuer in Pontypandy, einem fiktiven Küstenort in Wales, in dem die Feuerwache von Sam angesiedelt ist. Mithilfe seines Rettungsteams greift Sam beherzt ein, wenn es darum geht, eine Gefahr abzuwenden oder in der Not zu helfen.

Neben waghalsigen Rettungseinsätzen kommen dieses Mal auch die Tiere in dem walisischen Küstenort ganz groß raus: Biber, Seerobben, Katzen und viele mehr … für jeden ist etwas dabei. Und natürlich gibt es ein Wiedersehen mit allen liebgewonnenen großen und kleinen Helden aus Pontypandy. Eins ist sicher: Kein Abenteuer zu gewagt, keine Gefahr zu groß – Feuerwehrmann Sam und sein Rettungsteam sind immer zur Stelle!