Vorlesen und basteln to go

Weihnachten steht bevor und alle Tiere von A-Z haben noch so viel zu tun. Der Elefant muss noch schnell ins Einkaufszentrum, der Adler verteilt die Adventskalender und der Wolf heult Weihnachtslieder.

Was machen die anderen Tiere? Für Kinder ab 4 Jahren. Nach dem Vorlesen darf jedes Kind ein zur Geschichte passendes "Bastelset to go" mit nach Hause nehmen.

Die Kinderveranstaltungen finden aktuell im Oberlichtsaal statt. Für den Zutritt ist ein 3G-Nachweis erforderlich. Kinder bis einschließlich 5 Jahre sowie Schüler*innen sind von der 3G-Pflicht befreit.