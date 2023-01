Glänzendes Blech

Die traditionelle Besetzung eines großen Blechbläserensembles besteht aus vier Trompeten, einem Horn, vier Posaunen und einer Tuba. Diese „Zehnerbesetzung“ lässt sich nach Belieben erweitern und vielfältig einsetzen. Mit Schlagzeug werden z.B. Bigband- Klänge oder Jazz und Poptitel möglich. Fügt man noch zwei weitere Musiker im Schlagwerk hinzu, öffnen sich die Türen zur Filmmusik und dem enormen Repertoire an Opern- und Konzertbearbeitungen. Aufgrund der Beliebtheit dieser Besetzung existieren aber auch zahlreiche Originalkompositionen.

Ein besonderes Plus des Ensembles ist die beeindruckende Klangentwicklung. Gerade in großen Räumen kann man die dynamische Bandbreite und den damit verbundenen mächtigen Klang wunderbar genießen. Von der Doppelchörigkeit eines Giovanni Gabrieli über die perlenden Sechzehntelketten in den Chorälen Johann Sebastian Bachs, der Wuchtigkeit und Strahlkraft eines Richard Wagners bis hin zu fesselnden Evergreens und aktuellen Popstücken bleibt bei diesem Ensemble kein Hörerwunsch offen.

Das „Große Blechbläserensemble“ des Landespolizeiorchesters Baden-Württemberg besteht ausschließlich aus Mitgliedern dieses renommierten Klangkörpers. Es konzertiert sowohl als eigenes Ensemble wie auch mit Chören oder hauseigenen oder eingeladenen Solisten.

Prof. Stefan R. Halder, Leitung