„Ich bin ihn tatsächlich gegangen, den ganzen Weg, etwas über 800 Kilometer zu Fuß. Der Weg ist wie das Leben. Man findet Wegbegleiter, Freunde und wenn man Glück hat auch sich selbst. Warme Sonnenstrahlen wechseln mit trüben Regenwolken, Euphorie gibt den Stab weiter an Hoffnungslosigkeit und Gedanken ans Aufgeben. Das einzige Rezept: „Don’t stop walking!“

In seinem Vortrag „Pilgern auf dem Jakobsweg“ stellt der Buchautor Marc Sieger die Frage: Warum pilgert man, was ist pilgern überhaupt und wohin bringt es einen? Er berichtet von spannenden Erlebnissen und berührenden Begegnungen auf seinem Pilgerweg nach Santiago de Compostela und nimmt seine Zuhörer mitten hinein in das größte Abenteuer seines Lebens. „Es ist Zeit, sich auf den Weg zu machen…“

Marc Sieger, Jahrgang 1971 wohnt mit seiner Familie in Aidlingen. In seiner Freizeit ist er leidenschaftlicher Musiker und Dirigent. Im November 2018, in einer Jahreszeit, die in keinem Reisführer empfohlen wird, begibt er sich auf den Camino Francés, den Hauptweg der Jakobswege, der Spanien von Ost nach West durchquert und in Santiago de Compostela endet. Seine Erlebnisse veröffentlichte er in einem Buch.