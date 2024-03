Drei Sängerinnen auf musikalisch- opulentem Meisterkurs. Ihr neuestes und mittlerweile viertes Programm des mitreißenden Gesangstrios ist wieder eine erfrischende Mischung aus Lebensfreude, Witz und echtem Tiefgang – immer natürlich und unverbraucht. Stücke aus der eigenen Feder der drei Künstlerinnen sowie real good Oldies inspirieren und bereichern das Programm. Drei großartige Stimmen – genießen sie die edelsten Zutaten mit erlesensten musikalischen Essenzen. Jede mit eigener Note! Nimm 3!!! Einzeln sind sie schon der Knaller, zu dritt aber einzigartig. Ihre Vielseitigkeit ist ihr Trumpf. VOCAL DELUXE, das sind Antonia, die süß - bunt Knallige, Birgit, vitaminreich, und frisch – explosiv und Zorana, tiefergelegt, und kurvenreich – deluxe eben! VOCAL DELUXE kabarettiert sich mit dem Publikum durchs Leben, streng nach dem Motto: KEEP ROLLING! - KEEP ROLLING! - KEEP ROLLING!