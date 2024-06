24 h Service

C. C. Buddenheimer (Luis Müller), ein Angestellter einer Cyber-Security-Firma, ist auf dem Weg nach oben - karrieremäßig. Um seinen beruflichen Werdegang zu beschleunigen, unterstützt er seine Vorgesetzten auf unübliche Weise: immer wieder überlässt er ihnen seine Wohnung, damit sie sich dort mit ihren Affären treffen können. Als dies zum Leiter der Personalabteilung Hendrick Stahl (Moritz Keller) durchdringt, macht er Buddenheimer flugs zu seinem Protegé und der Aufstieg gelingt im Turbogang. Jetzt muss Buddenheimer nur noch das Herz der Security-Dame Olivia Nowak (Maja Hojs) erobern, dann scheint der Traum komplett. Die Situation ist jedoch nicht so optimal wie sie scheint und die Dinge laufen schnell aus dem Ruder. Nicht zuletzt mithilfe der Nachbarin Doktor Bernhard (Kirra Tiefenbrunner) wird Buddenheimer mehr und mehr klar: Er muss für seine Taten, so klein sie auch sein mögen, Verantwortung ergreifen, denn sie begünstigen ein ausbeuterisches System. So muss er sich entscheiden, zwischen Karriere und Anstand, Opportunismus und Menschlichkeit.

„24h Service“ setzt sich humorvoll mit ernsten Themen wie sozialer Gerechtigkeit, der Dichotomie von Ökonomie und Ökologie, sowie den Rollen von Mann und Frau in einem leistungsorientierten System auseinander. Die Inszenierung erzeugt dafür einen Kontrast zwischen minimalen Formen auf der Bühne und grandiöser Immersion durch Projektion und Ton, in dessen Spannungsfeld sich der Mensch befindet - ein moderner, gläserner Mensch. Ein Mensch, der in einer Wohnung ohne Türen lebt, auch wenn sie durch die Imitation des Tons vorgegeben werden, in die jedoch ständig von außen eingedrungen werden kann. Auch die bewusst mithilfe von KI generierten Projektionen, die den simplizistischen Bühnenraum aufbrechen, erzeugen lediglich die Illusion von Privatsphäre, durch die das Ziehen echter, für das soziale Miteinander notwendiger Grenzen, unheimlich erschwert wird.

Regisseur Tobias Ruscher, 35 Jahre, blickt auf eine lange Liste von Projekten im Bereich Film, Musical und Theater zurück, oftmals unter dem gebürtigen bzw Künstlernamen Tobias Kerll bzw Toby Oliver und hat bei der Produktion der Rockoper „Die schwarze Mühle“, bei der er als Darsteller und Regieassistent mitwirkte, eine neue kreative Wirkstätte in der Jungen Bühne Sindelfingen gefunden. Schon bald entstand die Idee zu einem eigenen Theaterstück. In Jungregisseurin Lea Fiedler, 23 Jahre, ebenfalls theater- und filmerfahren, wurde die richtige Partnerin gefunden, um gemeinsam ein solch ambitioniertes Stück zu konzipierten, zu schreiben und zu inszenieren, wie es „24h Service“ geworden ist. Es ist die erste Produktion der beiden für die Junge Bühne Sindelfingen und wurde, neben dem grundliegenden Überzeugung davon, dass dies die richtige Geschichte zur richtigen Zeit ist, ausgewählt, da es sowohl auf die Stärke der Darstellenden, als auch auf den technischen Erfindergeist der Jungen Bühne baut.