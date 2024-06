Heiss auf Lesen© 2024

Bist du eine echte Leseratte? Oder möchtest du die Welt der Medien endlich einmal besser kennenlernen? Dann ist der Sommerleseclub vom 17. Juli bis zum 6. September 2024 genau das Richtige für dich! HEISS AUF LESEN© verspricht ein großes Lesevergnügen und lockt mit tollen Preisen. Für jedes gelesene Buch, egal ob analog oder digital, darfst du eine Seite in deinem Logbuch ausfüllen und erhältst dafür ein Los. Neben dem Bücherlesen kann eine kreative Herausforderung, alleine oder im Team, angenommen werden. Sie lautet in diesem Jahr „Erstelle einen Trickfilm oder ein Diorama zur Unterwasserwelt“. Viele Bibliotheken aus ganz Baden-Württemberg sind bei der Aktion, die von der Fachstelle des öffentlichen Büchereiwesens Stuttgart koordiniert wird, dabei. Mitmachen lohnt sich, denn schon ab dem ersten gelesenen Buch nimmst du an der Verlosung vieler toller Preise teil!

Weitere Informationen gibt es auf unserer Auftaktveranstaltung, auf der du dich auch gleich für HEISS AUF LESEN© anmelden und dir Lesestoff ausleihen kannst.

Außerdem bekommt jedes Kind ein leckeres Eis! Für Kinder und Jugendliche der Klasse 1-9. Ohne Anmeldung.