Vorlesestunde

Happy Birthday, lieber Theo! Theo Tonnentier lebt in einer Tonne hinter dem Hühnerstall von Bauer Beppo. Nichts tut er lieber als tüfteln und basteln. Jetzt steht sein Geburtstag an, und den möchte er mit seinen Freunden Frieda Frettchen, Karl Kompost und Erna Erdschwein feiern. Dieses Jahr soll es unbedingt eine Sahnetorte geben und Theo macht sich als Werk. Doch das Tortenbacken ist schwieriger als gedacht. Ob aus Theos Geburtstagsfeier noch was wird? Manuela Jeischik liest die lustige Geschichte von Betina Gotzen-Beek.