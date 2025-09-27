Vorlesestunde für Kinder

Am Samstag, 27. September 2025, liest Frau Götzelmann- Liebig Geschichten für Kinder ab 4 Jahre. Gern dürfen aber auch größere Kinder an der Vorlesestunde teilnehmen.

Das Besondere an diesem Vormittag: Frau Götzelmann-Liebig liest deutsch und übersetzt die Texte satz- oder abschnittsweise in die englische Sprache. Auf diese Weise können deutschsprachige Kinder ein erstes Gefühl für die Fremdsprache entwickeln. Englischsprachige Kinder mit keinen oder geringen Deutschkenntnissen werden ebenso ihre Freude an den Geschichten haben.

Dauer von 10 bis 11 Uhr. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Anmeldung unter 07940 9811611 oder stadtbuecherei@kuenzelsau.de