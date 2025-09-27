Vorlesestunde für Kinder

bis

Altes Rathaus Künzelsau Hauptstraße 41, 74653 Künzelsau

Am Samstag, 27. September 2025, liest Frau Götzelmann- Liebig Geschichten für Kinder ab 4 Jahre. Gern dürfen aber auch größere Kinder an der Vorlesestunde teilnehmen.

Das Besondere an diesem Vormittag: Frau Götzelmann-Liebig liest deutsch und übersetzt die Texte satz- oder abschnittsweise in die englische Sprache. Auf diese Weise können deutschsprachige Kinder ein erstes Gefühl für die Fremdsprache entwickeln. Englischsprachige Kinder mit keinen oder geringen Deutschkenntnissen werden ebenso ihre Freude an den Geschichten haben.

Dauer von 10 bis 11 Uhr. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Anmeldung unter 07940 9811611 oder stadtbuecherei@kuenzelsau.de

Info

250px-Künzelsau_Blick_zum_Alten_Rathaus.jpg
Altes Rathaus Künzelsau Hauptstraße 41, 74653 Künzelsau
Kinder & Familie
07940 9811611
Bitte aktivieren Sie JavaScript.
bis
Google Kalender - Vorlesestunde für Kinder - 2025-09-27 10:00:00 Google Yahoo Kalender - Vorlesestunde für Kinder - 2025-09-27 10:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Vorlesestunde für Kinder - 2025-09-27 10:00:00 Outlook iCalendar - Vorlesestunde für Kinder - 2025-09-27 10:00:00 ical

Tags