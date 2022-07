Vorlesestunde für kleine Bücherfans

Einmal im Monat lädt die Stadtbücherei Bad Mergentheim alle Kinder im Kindergarten- und Vorschulalter zu einer Vorleseaktion ein.

Alle Kinder ab 3 Jahren sind herzlich eingeladen zum Lauschen und Staunen vorbei zu kommen.

Bei jeder Vorlesestunde dürfen die Kinder sich eine Perle aus der Schatzkiste aussuchen, welche an die Leseraupe geknüpft wird. So wächst die Raupe Monat für Monat und am Ende des Jahres wartet eine kleine Überraschung.

Alle Termine und wichtigen Informationen liegen in der Stadtbücherei aus. Anmeldungen nehmen die Mitarbeiterinnen der Stadtbücherei persönlich oder unter Tel.: 07931/574200 entgegen.

Der Eintritt ist frei.