In der Bibliothek Frau Holle im Kulturhaus Würth in Künzelsau ist am Samstag, 7. Dezember, um 11 Uhr Vorlesestunde. Vorlesepatin Birgitta Götzelmann-Liebig erzählt spannende Geschichten und Märchen. Der Eintritt ist frei, um Anmeldung unter reservierung@kulturhaus-wuerth.de wird gebeten.