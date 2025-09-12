Vorlesestunde: Teilen macht Spaß

Max Maus freut sich, dass die Äpfel auf der versteckten Waldlichtung endlich reif sind, denn er möchte seine Freunde wie jedes Jahr zum Apfelfest einladen.

Er bittet seinen Freund Ivan Igel, ihm bei der Ernte zu helfen. Was für ein Schreck, als sie feststellen: Kein einziger Apfel hängt mehr am Baum. Aber Molli Maulwurf hat eine rettende Idee: Statt Apfelfest wird es eben ein Pfannkuchenfest, für den Teig hat sie alles, was sie brauchen. Und wer kommt ganz kleinlaut angeschlichen, als sie feiern: Der Dieb! Er hat nachgedacht und gemerkt, dass alleine zu essen überhaupt keinen Spaß macht.