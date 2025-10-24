Vorlesestunde: Winter find ich gar nicht toll

ab 3 Jahren

bis

Stadtbücherei Kirchheim unter Teck Alleenstr. 1-3, 73230 Kirchheim unter Teck

Diese lustige Wintergeschichte beweist, dass wir nicht in allem übereinstimmen müssen, um gute Freunde zu sein. Ab 3 Jahren.

Die Eichhörnchen Hanno und Hugo sind beste Freunde. Sie machen einfach alles zusammen. Als eines Morgens ein raschelndes braunes Blatt vom Baum fällt, ist Hanno genervt: Fallende Blätter bedeuten, dass der Winter bald kommt. Und den Winter findet er gar nicht toll. Aber Hugo ist überglücklich, denn er liebt den Winter: den Schnee, die Gemütlichkeit – einfach alles!

Eine schwierige Zeit bricht für ihre Freundschaft an. Werden Hanno und Hugo lernen, ihre Gegensätzlichkeit zu akzeptieren und trotzdem auch im kalten Winter Freunde zu bleiben?

