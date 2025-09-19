Vorlesestunde: wir sind alle talentiert

ab 5 Jahre

bis

Stadtbücherei Kirchheim unter Teck Alleenstr. 1-3, 73230 Kirchheim unter Teck

Eine bunte Truppe niedlicher Tierkinder und ihr spannender erster Schultag: Den kleinen Pudel, der Rechnen am allerbesten findet, den Frosch, der lieber Springseil hüpft und den kleinen Esel, der schon richtig gut "i"s und "a"s lesen kann. 

In dieser humorvoll gereimten und liebevoll illustrierten Geschichte erfahren Kinder, wie aufregend es sein kann, sein ganz eigenes Talent zu entdecken. Denn auch bei Tierkindern gilt: Jedes Kind ist einzigartig! 

Dieses Buch macht nicht nur Lust auf die Schule, sondern ermutigt kleine Leser auch dazu, ihre eigenen Stärken zu erkennen und stolz darauf zu sein.

Info

Stadtbücherei Kirchheim unter Teck Alleenstr. 1-3, 73230 Kirchheim unter Teck
Kinder & Familie
bis
Google Kalender - Vorlesestunde: wir sind alle talentiert - 2025-09-19 14:30:00 Google Yahoo Kalender - Vorlesestunde: wir sind alle talentiert - 2025-09-19 14:30:00 Yahoo Outlook Kalender - Vorlesestunde: wir sind alle talentiert - 2025-09-19 14:30:00 Outlook iCalendar - Vorlesestunde: wir sind alle talentiert - 2025-09-19 14:30:00 ical

Tags