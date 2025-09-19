Vorlesestunde: wir sind alle talentiert

Eine bunte Truppe niedlicher Tierkinder und ihr spannender erster Schultag: Den kleinen Pudel, der Rechnen am allerbesten findet, den Frosch, der lieber Springseil hüpft und den kleinen Esel, der schon richtig gut "i"s und "a"s lesen kann.

In dieser humorvoll gereimten und liebevoll illustrierten Geschichte erfahren Kinder, wie aufregend es sein kann, sein ganz eigenes Talent zu entdecken. Denn auch bei Tierkindern gilt: Jedes Kind ist einzigartig!

Dieses Buch macht nicht nur Lust auf die Schule, sondern ermutigt kleine Leser auch dazu, ihre eigenen Stärken zu erkennen und stolz darauf zu sein.