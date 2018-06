Vorlesestunde

Manuela Jeischik liest "Du bist mien bester freund, kleiner Delfin!" für Kinder von 4 bis 6 Jahren.

Paul mag Wasser! Am liebsten ist er am Teich hinter dem Haus bei den Fröschen und Fischen. Mit denen ist er bestens befreundet. Aber außer ihm glaubt aber niemand in seiner Familie, dass Tiere auch Freunde sein können. Bis alle zu einem Urlaub ans Meer aufbrechen und Bekanntschaft mit einem kleinen Delfin machen. Der ist nicht nur ein sehr guter Freund, sondern hilft sogar in der Not. Michaela Jeischik liest die Tiergeschichte von Friederun Reichenstetter und Sonja Egger für Kinder von 4 bis 6 Jahren.