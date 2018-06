Vorlesestunde im Bindhof

Tafiti, das kleine Erdmännchen, hat einen großen Wunsch: Er möchte unbedingt herausfinden, was sich hinter dem geheimnisvollen Hügel in der Ferne verbirgt. So macht er sich auf die Reise. Eines Nachts hat er einen merkwürdigen Traum. Dabei muss er nicht nur allerlei Gefahren überstehen, sondern findet auch einen richtigen guten Freund. Angelica Tittel liest die Geschichte von Julia Boehme aus dem Buch „Tafiti und die Reise ans Ende der Welt“ für Kinder von vier bis sechs Jahren. ( Stadtbücherei Neuhausen )